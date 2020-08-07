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В Україні почали брати збір за виліт пасажирів

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 08:14
В Україні почали брати збір за виліт пасажирів
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com airportkiev)
Автор: Юлія Струк

У п'ятницю відповідний закон набрав чинності

В Україні з п'ятниці, 7 серпня, почали брати збір за виліт пасажирів. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон вчора опублікували у виданні "Голос України", і він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.

Розміри ставок збору

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір при цьому не будуть стягувати в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Крім того, звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей у віці до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 нардепів.

Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

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