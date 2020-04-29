Відкриття ринків: рішення уряду опублікують завтра

Постанова Кабінету міністрів про пом'якшення карантину і відкриття продовольчих ринків буде опублікована і набуде чинності завтра, 30 квітня. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні Кабінету міністрів прийняли постанову, яка буде завтра опублікована в урядовому кур'єрі. Він також додав, що після цього робота ринків буде відновлена.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити критерії роботи для об'єктів, які будуть відкриватися при ослабленні карантину.

"Тому що ми не повинні просто відкриватися, ми повинні чітко розуміти, за яких умов перебування людей на них не буде загрожувати наступна хвиля або спалах епідемії", - додав він.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що деякі ринки зможуть відновити роботу вже з 1 травня. Він також додав, що продовольчі ринки зможуть відкритися тільки при дотриманні всіх правил безпеки і протиепідемічних норм. Відзначимо, на цьому тижні по регіонах прокотилася хвиля протестів, на яких підприємці вимагали дозволити роботу ринків, оскільки карантин в Україні затягнувся.

