Відкриття ринків і перукарень: в Житомирі послаблюють карантинні заходи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті відновлять роботу перукарні, заклади і ринки за умови дотримання заходів безпеки

У Житомирі з п'ятниці, 1 травня, послаблять карантинні заходи, які були введені через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Відповідні зміни в рішенні про обмежувальні заходи щодо недопущення поширення коронавіруса на території Житомирської ОТГ прийняв виконавчий комітет Житомирської міської ради.

Так, у місті відновлять роботу перукарні, заклади і ринки за умови дотримання заходів безпеки.

"З 1 травня буде дозволено надання послуг перукарнями за попереднім записом і не більше одного відвідувача на 15 кв. м. площі або при наявності фізично відокремленого робочого місця", - зазначив директор юридичного департаменту міськради Євген Черниш.

Крім того, в місті дозволять працювати семи ринків за умови дотримання належних санітарних і протиепідемічних заходів.

"За умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також обмеження скупчення відвідувачів у приміщеннях з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м. та недопущення торгівлі продуктами харчування без упаковки з відкритих прилавків діяльність ринків "Житній". "Сінний", "Хмільник", "Київський", "Тетерів", "Привокзальний" може бути відновлена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оприлюднив проект постанови про поновлення роботи ринків. Так, для роботи ринків необхідно допуск працівників, продавців та відвідувачів виключно в медичних масках або респіраторах, не більше одного покупця на 10 квадратних метрів, а також дезінфекція контактних поверхонь кожні три години і всіх приміщень у кінці робочого дня.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки. При цьому він додав, що питання від їх відкритті буде розглянутий на засіданні уряду, яке відбудеться 29 квітня.

Додамо, що 27 квітня в ряді українських міст пройшли акції протестів з вимогою відкрити продовольчі ринки. У Чернівцях після масових протестів підприємців у міській раді прийняли рішення дозволити роботу продуктових ринків. Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00.