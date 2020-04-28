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Открытие рынков и парикмахерских: в Житомире ослабляют карантинные меры

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 20:50
Открытие рынков и парикмахерских: в Житомире ослабляют карантинные меры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе возобновят работу парикмахерские, заведения и рынки при условии соблюдения мер безопасности

В Житомире с пятницы, 1 мая, ослабят карантинные меры, которые были введены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Соответствующие изменения в решении об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Житомирской ОТО принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.

Так, в городе возобновят работу парикмахерские, заведения и рынки при условии соблюдения мер безопасности.

"С 1 мая будет разрешено предоставление услуг парикмахерскими по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м. площади или при наличии физически обособленного рабочего места", - отметил директор юридического департамента горсовета Евгений Черныш.

Кроме того, в городе позволят работать семи рынкам при условии соблюдения надлежащих санитарных и противоэпидемических мер.

"При условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 кв.м. и недопущения торговли продуктами питания без упаковки из открытых прилавков деятельность рынков "Ржаной". "Сенной", "Хмельник", "Киевский", "Тетерев", "Привокзальный" может быть восстановлена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов обнародовал проект постановления о возобновлении работы рынков. Так, для работы рынков необходимо допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, не более одного покупателя на 10 квадратных метров, а также дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа и всех помещений в конце рабочего дня.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки. При этом он добавил, что вопрос от их открытии будет рассмотрен на заседании правительства, которое состоится 29 апреля.

Добавим, что 27 апреля в ряде украинских городов прошли акции протестов с требованием открыть продовольственные рынки. В Черновцах после массовых протестов предпринимателей в городском совете приняли решение разрешить работу продуктовых рынков. Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00.

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