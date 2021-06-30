Відкриття ринку землі: які документи потрібні для продажу

"Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків", - запевнив міністр агрополітики.

Для продажу земельної ділянки у власника повинен бути її кадастровий номер, зареєстроване право власності та виписка з Держреєстру прав власності (у паперовому або електронному вигляді).

Наявність кадастрового номера на земельну ділянку можна перевірити на публічній кадастровій карті України. Якщо номер відсутній - за виготовленням технічної документації по встановленню або відновленню меж ділянки можна звернутися до розробника документації із землеустрою. Також реєстрацію права власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно можна оформити в сільських, селищних і міських радах, у нотаріусів і в центрах надання адміністративних послуг.

Щоб зареєструвати право власності власник ділянки повинен надати витяг з Державного земельного кадастру, копію та оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, квитанцію про адміністративний збір або документ, який підтверджує звільнення від нього, а також документ про право власності на ділянку (договори купівлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину, державний акт права власності). Після реєстрації права власності на землю власник отримує паперову або електронну виписку з Держреєстру прав.