Открытие рынка земли: какие документы нужны для продажи

С 1 июля в Украине начнет работать рынок земли. Стало известно, какие документы будут нужны для ее продажи и оформления.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на своей странице в Facebook.
"Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов могут гарантировать право пользования, владения/распоряжения земельным участком и поможет избежать многих рисков", - заверил министр агрополитики.
Для продажи земельного участка у владельца должен быть его кадастровый номер, зарегистрированное право собственности и выписка из Госреестра прав собственности (в бумажном или электронном виде).
Наличие кадастрового номера на земельный участок можно проверить на публичной кадастровой карте Украины. Если номер отсутствует - за изготовлением технической документации по установлению или восстановлению границ участка можно обратиться к разработчику документации по землеустройству. Также регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно оформить в сельских, поселковых и городских советах, у нотариусов и в центрах предоставления административных услуг.
Чтобы зарегистрировать право собственности владелец участка должен предоставить выписку из Государственного земельного кадастра, копию и оригинал паспорта и идентификационного кода, квитанцию про административный сбор или документ, который подтверждает освобождение от него, а также документ о праве собственности на участок (договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство, государственный акт права собственности). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.
Напомним, что после открытия рынка земли в Украине начнет действовать мораторий на продажу земли на оккупированных территориях. Его могут отменить только после деоккупции - сообщил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий. До этого момента любые сделки по продаже земли на линии соприкосновения будут незаконными. Тарас Высоцкий заверил, что на подконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской области данные ограничения не будут распространяться, и владельцы земли с этих регионов смогут осуществлять сделки по ее купле/продаже.
Гражданам России, а также представителям ОРДЛО, покупать землю в Украине будет запрещено, за чем будут следить правоохранительные органы. Представители других стран пока также не могут покупать землю на территории Украины из-за действующего моратория до 2024 года, который может быть отменен отдельным решением власти.
Напомним, что с 1 июля можно будет продавать землю гражданам Украины, физлицам, не более 1 га в одни руки. До этого закон позволял продавать участки земли только до 2 га. Покупателю необходимо будет доказать легальность источника происхождения денег на покупку.
В настоящее время в Украине находится 33 млн га земли, которую можно будет продавать с 1 июля, а также 5 млн га земли, не подлежащей продаже. Это государственные земли и земли, принадлежащие территориальным громадам - их рынок земли не коснется.