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Відкриття ринку землі та зміни до закону про нацбезпеку: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика     19.02.2020 - 08:20
Відкриття ринку землі та зміни до закону про нацбезпеку: що сьогодні розгляне Рада
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи сьогодні також розглянуть закон про запобігання корупції у другому читанні

Верховна рада продовжує розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначається, сьогодні нардепи також проголосують за включення до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, і внесення змін до закону про нацбезпеку.

Нагадаємо, вчора у порядку денному були ті ж питання. Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Зазначимо, у Раді розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Арахамія допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій по закону.

Як писало РБК-Україна раніше, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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