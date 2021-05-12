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Відкриття ринку землі з 1 липня: думки українців

Автор: Олександр Білоус

Про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року знають три чверті опитаних українців (78%). Ще 22% нічого про це не знають.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи"Рейтинг".

На думку українців, найбільший вплив на прийняття рішення про введення ринку обігу (купівлі-продажу) земель сільськогосподарського призначення вплинули президент (32%) і Верховна рада (32%). Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув Кабмін.

Дані свідчать, що 79% опитаних проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу тільки 15%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби в Україні пройшов референдум про дозвіл купівлі-продажу земель 64% його учасників проголосували б проти. Підтримали б ініціативу 36% тих, хто проголосував.

За даними Мінекономіки, середня ціна покупки землі сільськогосподарського призначення після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар.

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