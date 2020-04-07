У Мінекономіки назвали середню ціну за гектар землі

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Землю купуватимуть за 40-60 тис. грн за гектар

Середня ціна купівлі землі сільськогосподарського призначення після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю виданню "Главком".

Як нагадав Висоцький, закон передбачає мінімальну межу: це нормативно-грошова оцінка, яка становить 28 тис. грн за га.

"За нашими оцінками, середня ціна становитиме від 40 тис. до 60 тис. грн за га", - додав він.

На його думку, світова економічна криза сильного впливу на ціну землі не матиме. "Ми говоримо про сільськогосподарську землю, яка використовується для вирощування продуктів харчування. На продукти попит завжди буде, відповідно, прибутковість збережеться", - сказав чиновник.

Як зазначив Висоцький, міжнародна практика показує, що вартість землі поступово зростає після запуску ринку. "Вартість землі залежить від ліберальності ринку. Оскільки перший етап у нас досить консервативний, то у перші 2,5 роки зростання ціни за гектар буде незначним. Після ж відкриття можливості купівлі для юросіб із 2024 року, у наступні п’ять років земля дорожчатиме приблизно на 10-15% на рік", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні.