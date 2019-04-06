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На Донбасі не працюють два КПВВ

Новини » Суспільство    06.04.2019 - 08:56
На Донбасі не працюють два КПВВ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Станом на ранок 6 квітня не працюють КПВВ "Мар'їнка" та "Гнутове"

На Донбасі, станом на ранок 6 квітня, не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду "Гнутове" та "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

Як зазначається,  КПВВ "Гнутове" закрите на реконструкцію. У зв’язку з цим пропуск в межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Гнутове-Талаківка-Маріуполь" не здійснюється. Роботи з облаштування триватимуть до 8 квітня.

Крім того, вчора за рішенням штабу ООС тимчасово призупинено пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка". Це пов’язане з обстрілом російськими найманцями дорожнього коридору на цьому напрямку і загрозою життю цивільних громадян та військовослужбовців. Рішення про відкриття прийматиметься додатково.

Решта КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно та функціонують у штатному режимі.

Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд в КПВВ "Майорське" знаходилося 30/50 транспортних засобів, а в КПВВ "Новотроїцьке" - 50/100.

Нагадаємо, бойовики 5 квітня обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Внаслідок пострілу поранення в ногу отримав старший лейтенант ДПСУ Олексій К. Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю.

Раніше повідомлялося, що мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області з 8 по 12 квітня

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