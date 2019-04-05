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"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 18:52
"Ощадбанк" обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мобільний підрозділ обслуговуватиме клієнтів банку з 8 по 12 квітня

Мобільний підрозділ "Ощадбанку" обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області з 8 по 12 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Twitter

Як зазначається, пересувний підрозділ "Ощадбанку" працюватиме у місті Золоте 8 квітня, у селі Трьохізбенка 9 квітня, у місті Золоте-4 10 квітня, у смт Тошківка 11 квітня та у місті Золоте 12 квітня. 

"У період з 08 по 12 квітня мобільний підрозділ Ощадбанк обслуговуватиме клієнтів поблизу лінії розмежування у Луганській області. Про графік обслуговування наступного тижня буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні. 

&quot;Ощадбанк&quot; обслуговуватиме клієнтів на лінії розмежування

Нагадаємо, бойовики 5 квітня обстріляли КПВВ "Мар'їнка", унаслідок чого поранення отримав український військовослужбовець. Пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ "Мар'їнка" рішенням штабу ООС тимчасово призупинено. Введено режим "червоний".

Раніше повідомлялося, що на Донбасі на ремонт до наступного тижня закрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове". Роботи з облаштування триватимуть до 7 квітня.

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