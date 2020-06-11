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У Кабміні назвали умови для посилення карантину

Новини » Коронавірус     11.06.2020 - 14:37
У Кабміні назвали умови для посилення карантину
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Карантин можуть посилити в разі погіршення ситуації в 10 областях

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість посилення карантину в Україні. Це можливо у разі погіршення епідеміологічної ситуації в 10 областях.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, найближчим часом уряд не буде змінювати систему управління карантином.

"Ми сьогодні працюємо дуже щільно з регіонами, де відбувається погіршення ситуації. Але ми розуміємо, як цим керувати. Ті параметри, за якими вибираються ті чи інші заходи щодо пом'якшення або посилення карантину, вони прописані, вони дієві. Сьогодні це ефективний інструмент для прийняття рішень. Ми не припускаємо найближчим часом міняти систему управління карантином. Якщо в критичній кількості областей буде погіршення - це 10 і більше областей, це буде приводом для прийняття рішення про посилення в державі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд - коронавірусом захворіли 689 осіб.

У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли вжити заходів.

Також РБК-Україна писало, що станом на 11 червня Київ і ще вісім областей не готові до ослаблення карантину.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України карантинДенис ШмигальКоронавірус
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