У США почалося голосування на виборах президента України

Фото: голосування в США (facebook.com/ukr.embassy.usa/)

У Вашингтоні відкрилася виборча дільниця 900089

У США почалося голосування у другому турі виборів президент України. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Повідомляється, що відкрилась закордонна виборча дільниця 900089 у Вашингтоні.

Першою країною, де стартувало голосування у другому турі виборів 2019, була Австралія. Так, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися в 01:00 за київським часом в неділю. А завершувати голосування на виборах президента буде ділянка у Сан-Франциско в 6:00 ранку за Києвом 22 квітня.

Фото: голосування в США (facebook.com/ukr.embassy.usa/)

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович розраховує на те, що вибори 2019 будуть демократичними і мирними. Зокрема, Йованович зазначила, що сподівається на високу явку у другому турі виборів президента України. Напередодні Йованович також заявила, що Білий дім буде співпрацювати з будь-яким обраним президентом України.

Відзначимо, сьогодні в 08:00 в Україні відкрились виборчі дільниці і почався другий тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Місце голосування у другому турі виборів 2019 змінили 325 604 українця. Так, з 7 по 15 квітня своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця. При цьому найбільша кількість заяв подана від жителів Донецької і Луганської областей - 58 968 і 29 784 відповідно.