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Латвія на два тижні забороняє в'їзд в країну

Новость на русском → Рига, Четвер 11 лютого 2021 13:05
Латвія на два тижні забороняє в'їзд в країну Фото: кордон Латвії (facebook com rs gov lv)
Автор: Андрій Козловський

Відсьогодні уряд Латвії заборонив в'їзд на територію країни з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії. Заборона діятиме до 25 лютого, при цьому надалі її можуть продовжити більш ніж на два тижні, але це залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, ставши чинними в четвер, поправки в розпорядження про введення надзвичайного стану припускають, що в'їзд у Латвію буде дозволений тільки при невідкладних і важливих причинах. Такими є: робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону.

Крім того, у країну тимчасово не будуть здійснюватися міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти та на автобусах із Британії, Ірландії, Португалії та в ці країни через високу поширеність нових штамів COVID-19. З дозволу міністра сполучення можуть здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів.

Нагадаємо, у Латвії продовжили режим надзвичайної ситуації з-за COVID-19 до 6 квітня.

Крім того, для поїздок до Латвії тепер необхідний негативний тест на коронавірус. Нові правила в'їзду в країну почали діяти з 15 січня.

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