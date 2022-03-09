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Лідери Конгресу США досягли угоди про допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

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Вашингтон, Середа 09 березня 2022 11:49
Лідери Конгресу США досягли угоди про допомогу Україні на 13,6 млрд доларів Фото: допомога Україні з боку США досягла 13,6 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери Конгресу США рано вранці в середу, 9 лютого, досягли двопартійної домовленості про виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні та європейським союзникам. Гроші підуть на протидію російському вторгненню, яке спустошило частину України і спровокувало найгіршу кризу з біженцями в Європі з часів Другої світової війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня президент Джо Байден запросив 10 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну допомогу. Однак підтримка демократів і республіканців була настільки стійкою, що ця цифра зросла до 12 млрд доларів у понеділок і 13,6 млрд доларів всього днем пізніше.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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