Лідери Конгресу США досягли угоди про допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Лідери Конгресу США рано вранці в середу, 9 лютого, досягли двопартійної домовленості про виділення 13,6 млрд доларів на допомогу Україні та європейським союзникам. Гроші підуть на протидію російському вторгненню, яке спустошило частину України і спровокувало найгіршу кризу з біженцями в Європі з часів Другої світової війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня президент Джо Байден запросив 10 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну допомогу. Однак підтримка демократів і республіканців була настільки стійкою, що ця цифра зросла до 12 млрд доларів у понеділок і 13,6 млрд доларів всього днем пізніше.