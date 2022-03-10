Відверта брехня і пропаганда: США відреагували на заяву РФ про розробку хімзброї

Сполучені Штати в середу спростували звинувачення Росії в тому, що Вашингтон керує лабораторіями біологічної зброї в Україні. Вашингтон назвав ці заяви "смішними" і "відвертою брехнею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Немає нічого такого. Це класична російська пропаганда", - заявив він.

У заяві, оприлюдненій в середу, спікер Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Росія "придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні".

У середу представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що у Росії нібито є документи, які свідчать, що українське Міністерство охорони здоров'я наказало знищити зразки чуми, холери, сибірської виразки та інших збудників до 24 лютого, коли російські війська увійшли в Україну.

У Білому домі заявили, що Росія може готуватися до застосування хімічної або біологічної зброї. Операція може бути проведена під чужим прапором.

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