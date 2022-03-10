ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відверта брехня і пропаганда: США відреагували на заяву РФ про розробку хімзброї

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 10 березня 2022 05:30
Відверта брехня і пропаганда: США відреагували на заяву РФ про розробку хімзброї Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати в середу спростували звинувачення Росії в тому, що Вашингтон керує лабораторіями біологічної зброї в Україні. Вашингтон назвав ці заяви "смішними" і "відвертою брехнею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У заяві, оприлюдненій в середу, спікер Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Росія "придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати власні жахливі дії в Україні".

Представник Пентагону Джона Кірбі заявив, що російські звинувачення абсурдні і смішні.

"Немає нічого такого. Це класична російська пропаганда", - заявив він.

У середу представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що у Росії нібито є документи, які свідчать, що українське Міністерство охорони здоров'я наказало знищити зразки чуми, холери, сибірської виразки та інших збудників до 24 лютого, коли російські війська увійшли в Україну.

У Білому домі заявили, що Росія може готуватися до застосування хімічної або біологічної зброї. Операція може бути проведена під чужим прапором.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
Зеленський: покласти кінець війні зможемо лише після переговорів двох президентів
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України