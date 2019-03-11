Через відключення світла у Венесуелі оголосили додатковий вихідний

Фото: блекаут у Венесуелі (voce.com.ve)

У понедельньник, 11 березня, в країні вихідний

У Венесуелі через блекаут - відключення електрики - оголосили додатковий вихідний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента країни Хорхе Родрігеса.

За його словами, у понеділок, 11 березня, заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах Венесуели скасовуються. На більшій частині території країни досі немає електрики.

Нагадаємо, 7 березня у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням в більшій частині країни. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

Тимчасовий в. о. президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив незабаром про те, що попросить парламент країни ввести режим надзвичайного стану. Приблизно на 80% території Венесуели зараз немає електрики.