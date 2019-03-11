ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через відключення світла у Венесуелі оголосили додатковий вихідний

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 00:01
Через відключення світла у Венесуелі оголосили додатковий вихідний
Фото: блекаут у Венесуелі (voce.com.ve)

У понедельньник, 11 березня, в країні вихідний

У Венесуелі через блекаут - відключення електрики - оголосили додатковий вихідний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-президента країни Хорхе Родрігеса.

За його словами, у понеділок, 11 березня, заняття в школах і робота в офісах і на підприємствах Венесуели скасовуються. На більшій частині території країни досі немає електрики.

Через відключення світла у Венесуелі оголосили додатковий вихідний

Нагадаємо, 7 березня у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням в більшій частині країни. Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

Тимчасовий в. о. президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив незабаром про те, що попросить парламент країни ввести режим надзвичайного стану. Приблизно на 80% території Венесуели зараз немає електрики.

Євросоюз готовий посилити санкції проти Венесуели, - МЗС Німеччини У Венесуелі почалися масштабні перебої з електрикою
Новини України светВенесуэлагуманитарная ситуация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся