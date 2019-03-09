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У Венесуелі за весь період відключень електрики загинуло 79 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 07:01
У Венесуелі за весь період відключень електрики загинуло 79 осіб
Фото: блекаут у Венесуелі (bengkulu.antaranews)

21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання

Через проблеми з електрикою у Венесуелі з листопада 2018 по лютий  2019 року померли 79 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter депутата Національної асамблеї Хосе Мануеля Олівареса.

Він зазначив, що ще дві людини загинули через масові відключення електрики в четвер.

"Останнє національне опитування лікарень підтвердило, що в медичних установах через проблеми з електрикою померли 79 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у четвер увечері 21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням в більшій частині країни.

Без електроенергії залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати можуть розширити санкції щодо банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

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