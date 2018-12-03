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У Німеччині запропонували переглянути "Північний потік-2"

Новини » Політика    03.12.2018 - 13:10
У Німеччині запропонували переглянути "Північний потік-2"
Фото: Йенс Шпан (wikimedia.org)

Міністр охорони здоров'я Німеччини запропонував переглянути проект газопроводу

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан запропонував переглянути проект російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Шпан запропонував розглянути додаткові санкції Євросоюзу проти Росії, "від якої відбувається головна агресія", а також переглянути "Північний потік-2".

За його словами, санкції повинні залишатися до тих пір, поки мінські угоди не будуть реалізовані.

Нагадаємо, генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр запропонувала скоротити поставки газу майбутнього трубопроводу "Північний потік-2". За її словами, Німеччина має відповісти на політичні побоювання з приводу "Північного потоку-2" після того, як Росія захопила українських моряків у Керченській протоці. Вона також зазначила, що відмова від політичної підтримки даного проекту - "занадто радикальний крок", проте Берлін може ініціювати скорочення обсягів прокачуваного газу.

Минулого тижня Крамп-Карренбауэр заявила про можливість введення блокади суден Російської Федерації, які будуть направлятися в порти США і Європейського союзу. Цю заяву вона зробила після інциденту з українськими моряками в Керченській протоці.

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