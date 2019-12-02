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Відділ у справах Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області

Новини » Політика     02.12.2019 - 17:36
Відділ у справах Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Павло Нікульніков став тимчасово в. о. начальника відділу

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу Держбюро розслідувань (ДБР) у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит РБК-Україна.

У Держбюро розслідувань відзначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих, а тимчасово виконуючим обов'язки призначено Павла Нікульнікова.

Відділ у справах Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області

Фото: відповідь на запит

Відділ у справах Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області

Фото: Павло Нікульніков (facebook.com/pnikulnikov1)

Зазначимо, Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу до ДБР.

Також Бюро повідомляє, що станом на 29 листопада жодне кримінальне провадження так і не було передано з Генеральної прокуратури до "майданівського" підрозділу ДБР.

Детальніше про те, як будуть розслідуватися справи Майдану в цій структурі, читайте в матеріалі РБК-Україна 3 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану.

Раніше також стало відомо, що ГПУ вирішує питання про проведення слідчих експериментів у справах Майдану.

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Новини України МайданДБР
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