Звільнений Балух має намір подати позов до ЄСПЛ проти Росії

Звільнений в рамках масштабного обміну полоненими український активіст з Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

"Вже багато документів подано в ЄСПЛ. Але цей процес триває, ще нічого в цьому плані не завершено, була розмова з "Гельсінкської групою з прав людини". Ми працюємо разом з ними в цьому напрямку. Ми подали перші документи ще до грудня 2016 року, ще з приводу тієї статті 319 (Стаття 319 КК РФ. "Образа представника влади" - ред.), за якою мене судили ще до того, як я потрапив за ґрати. Збираємо всі документи, фіксуємо, ми домовилися, що я трохи в себе прийду і ми закінчимо роботу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні і моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російськими властями, і ті, хто вимагає їх оновлення.

Крім того, чотирьом звільненим політв'язням з Криму куплять житло у Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова, які були звільнені з російського полону 7 вересня.