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ДБР допитує звільнених моряків

Новини » Політика    13.09.2019 - 17:20
ДБР допитує звільнених моряків
Фото: звільнені моряки (president.gov.ua)

Моряки дають свідчення щодо ситуації в Керченській протоці

Звільнені з російського полону українські моряки дають свідчення Державному бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на сторінці у Twitter.

За словами адвоката, слідчі ДБР почали допитувати звільнених моряків по справі "Керченського інциденту", яка була відкрита за позовом Андрія Портнова - екс-заступника глави адміністрації Віктора Януковича.

"Цими днями в Києві слідчі ДБР почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про "Керченський інцидент", розпочатій за позовом Портнова", - повідомив адвокат.

ДБР допитує звільнених моряків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі ДБР допитали п'ятого президента України Петра Порошенка у справі про захоплення в полон українських моряків у Керченській протоці. За словами Порошенка, слідчим недостатньо рішення Міжнародного трибуналу.

Також РБК-Україна писало, що звільнені з полону українські моряки готові дати свідчення в російському суді у справі, яку проти них відкрили в Росії. Зараз слідство триває без участі звільнених український військовослужбовців.

Крім того, координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що їх можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконний перетин кордону РФ.

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