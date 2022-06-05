Визволення Донбасу несе міжнародні ризики для України: чому це так
Для того, щоб "відбити" Донбас у російських окупантів, треба зайти на територію Росії. А такий захід на території РФ може мати негативні міжнародні наслідки для України і втрату підтримки союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.
"Інакше доведеться відбивати території фактично в лоб", - констатує він.
Що стосується Херсону, за словами Андрусіва, все набагато легше.
"Якщо ми будемо проривати оборону, а ми так чи інакше це будемо робити, то штурмувати Херсон ніхто не буде. Достатньо нанести будь-який розсікаючий удар десь між Херсоном і Новою Каховкою, або зі сторони Енергодара", - каже він.
Таким чином, на його думку, ЗСУ візьмуть російські війська в оточення та "відріжуть" їх від постачань з Криму.
"У них не буде потужності й сил вибивати нас, тож їм краще буде відступити", - констатував Андрусів.
Раніше Андрусів заявляв, що Україна серйозно розглядає можливість підриву Кримського мосту. Це лише питання часу.
Також за його словами, понад 30% модерних танків втратила Росія за три місяці повномасштабної війни проти України.
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