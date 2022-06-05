ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Освобождение Донбасса несет международные риски для Украины: почему это так

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 05 июня 2022 15:37
Освобождение Донбасса несет международные риски для Украины: почему это так Фото: Северодонецк (иллюстративвное фото/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для того, чтобы "отбить" Донбасс у российских оккупантов, нужно зайти на территорию России. А такой заход на территории России может иметь негативные международные последствия для Украины и утрату поддержки союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Иначе придется отбивать территории фактически в лоб", - констатирует он.

Что касается Херсона, по словам Андрусива, все гораздо легче.

"Если мы будем прорывать оборону, а мы так или иначе это будем делать, то штурмовать Херсон никто не будет. Достаточно нанести любой рассекающийся удар где-то между Херсоном и Новой Каховкой, или со стороны Энергодара", - говорит он.

Таким образом, по его мнению, ВСУ возьмут российские войска в окружение и "отрежут" их от поставок из Крыма.

"У них не будет мощи и сил выбивать нас, так что им лучше будет отступить", - констатировал Андрусив.

Ранее Андрусив заявлял, что Украина всерьез рассматривает возможность подрыва Крымского моста. Это только вопрос времени.

Также, по его словам, более 30% модерных танков потеряла Россия за три месяца полномасштабной войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине