МОН обновляет обучение иностранным языкам: как изменится школьное образование с 2025 года

Министерство образования и науки начинает обновление содержания обучения иностранным языкам в школах. Изменения должны усилить реформу НУШ и помочь ученикам стать уверенными коммуникаторами в многоязычном мире.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Обновление содержания языково-литературной образовательной области в части иностранных языков является частью политики "Образование для жизни", которая усиливает реформу НУШ. Как сообщает МОН, цель изменений - помочь ученикам стать уверенными коммуникаторами в многоязычной среде и развивать межкультурную компетентность.

К разработке новой концепции будут привлекать учителей иностранных языков, представителей языковых школ, лингвистических платформ и всех, кто заинтересован в развитии иноязычного образования в Украине.

Презентация обновленной концепции состоится весной 2025 года вместе с концепциями других образовательных отраслей. Внедрение изменений начнется осенью - для пятиклассников в художественной, естественной и технологической сферах.