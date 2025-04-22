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МОН обновляет обучение иностранным языкам: как изменится школьное образование с 2025 года

Вторник 22 апреля 2025 06:40
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МОН обновляет обучение иностранным языкам: как изменится школьное образование с 2025 года Фото: Урок английского языка в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки начинает обновление содержания обучения иностранным языкам в школах. Изменения должны усилить реформу НУШ и помочь ученикам стать уверенными коммуникаторами в многоязычном мире.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Обновление содержания языково-литературной образовательной области в части иностранных языков является частью политики "Образование для жизни", которая усиливает реформу НУШ. Как сообщает МОН, цель изменений - помочь ученикам стать уверенными коммуникаторами в многоязычной среде и развивать межкультурную компетентность.

К разработке новой концепции будут привлекать учителей иностранных языков, представителей языковых школ, лингвистических платформ и всех, кто заинтересован в развитии иноязычного образования в Украине.

Презентация обновленной концепции состоится весной 2025 года вместе с концепциями других образовательных отраслей. Внедрение изменений начнется осенью - для пятиклассников в художественной, естественной и технологической сферах.

Ранее РБК-Украина писало, какие практические советы по мотивации к изучению иностранных языков стоит использовать. Эксперт по образованию Иннола Новикова отмечает важность установления личных целей, которые могут быть как глобальными (например, карьерный рост), так и повседневными (просмотр фильмов в оригинале или общение с иностранцами).

Она также советует уделять изучению языка хотя бы 10-15 минут ежедневно, выбирать интересные форматы обучения и хвалить себя за достижения, что будет способствовать поддержанию мотивации и эффективному усвоению материала.

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