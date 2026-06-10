Образовательный омбудсмен выступила с резким заявлением о формате НМТ и тесте по математике

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила против идеи сделать математику необязательным предметом на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Также она считает нецелесообразным проводить тестирование в течение нескольких дней во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена.
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По словам Лещик, математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление, которые необходимы будущим специалистам во многих областях.
"Моя позиция - против. Математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление. Украине уже сейчас и в будущем нужны специалисты для экономики, инфраструктуры и оборонного комплекса", - подчеркнула она.
Образовательный омбудсмен считает, что исключение математики из перечня обязательных предметов только усугубит проблему низкого уровня математической грамотности среди учащихся.
В качестве примера она привела позицию представителей оборонной компании Fire Point, которые отмечают дефицит специалистов, способных работать с высокоточным вооружением, системами навигации и баллистикой.
"Попытка убрать или упростить математику в образовании - это путь к поражению", - заявила Лещик.
Омбудсмен также прокомментировала предложения проводить НМТ в течение нескольких дней вместо одного.
Она отметила, что такая модель может быть удобной для отдельных регионов, однако создаст дополнительные трудности для выпускников из прифронтовых и приграничных областей.
По ее словам, многим абитуриентам уже сейчас приходится добираться до пунктов тестирования под угрозой обстрелов, а распределение экзамена на несколько дней увеличит риски и расходы на проживание и транспорт.
Кроме того, проблемы возникнут и для украинских абитуриентов за рубежом, которым придется несколько раз ездить в экзаменационные центры.
"В условиях войны во время НМТ все испытывают неудобства. Разделение тестирования на несколько дней поставит детей из разных регионов в неравные условия. Поэтому этого делать не стоит", - подчеркнула она.
Лещик напомнила, что в случае проблем с компьютером, интернетом или электроэнергией в пунктах тестирования должны быть резервные рабочие места.
При этом время, потраченное на устранение неисправностей, не должно засчитываться участнику тестирования, а организаторы обязаны его компенсировать.
Комментируя резонансный случай с абитуриенткой из Винницы, омбудсмен высказала мнение, что проблема могла быть связана с ненадлежащими действиями работников временного экзаменационного центра.
Она посоветовала участникам НМТ в подобных ситуациях сразу подавать апелляцию и заявление на участие в дополнительной сессии.
Напомним, группа народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект о вступительной кампании 2027 года, который предусматривает сокращение количества обязательных предметов на НМТ и перевод математики в перечень дисциплин по выбору.
Впрочем, против таких изменений уже выступили министр образования и науки Оксен Лисовой, премьер-министр Юлия Свириденко и руководство Украинского центра оценивания качества образования. Они отмечают, что математика должна оставаться обязательной составляющей тестирования даже в условиях военного времени.