RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Образовательный омбудсмен выступила с резким заявлением о формате НМТ и тесте по математике

11:57 10.06.2026 Ср
3 мин
Омбудсмен рассказала, какие права имеют абитуриенты во время НМТ
aimg Татьяна Веремеева
Фото: НМТ в Украине (Getty Images)

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила против идеи сделать математику необязательным предметом на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Также она считает нецелесообразным проводить тестирование в течение нескольких дней во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена.

Главное:

  • Против отмены математики: Надежда Лещик считает отмену НМТ по математике "путем к поражению", ведь стране нужны специалисты с аналитическим мышлением для оборонки и экономики.
  • Экзамен в один день: Разделение НМТ на несколько дней омбудсмен считает ошибкой.
  • Защита прав при сбоях: В случае технических проблем организаторы обязаны остановить таймер и компенсировать абитуриенту потерянное время или предоставить резервное место.
  • Совет поступающим: Если из-за сбоя компьютеров или действий персонала экзамен сорван, омбудсмен советует немедленно подавать апелляцию и писать заявление на дополнительную сессию.

Почему математика должна остаться обязательной

По словам Лещик, математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление, которые необходимы будущим специалистам во многих областях.

"Моя позиция - против. Математика формирует базовые когнитивные навыки и аналитическое мышление. Украине уже сейчас и в будущем нужны специалисты для экономики, инфраструктуры и оборонного комплекса", - подчеркнула она.

Образовательный омбудсмен считает, что исключение математики из перечня обязательных предметов только усугубит проблему низкого уровня математической грамотности среди учащихся.

В качестве примера она привела позицию представителей оборонной компании Fire Point, которые отмечают дефицит специалистов, способных работать с высокоточным вооружением, системами навигации и баллистикой.

"Попытка убрать или упростить математику в образовании - это путь к поражению", - заявила Лещик.

Почему НМТ не стоит разделять на несколько дней

Омбудсмен также прокомментировала предложения проводить НМТ в течение нескольких дней вместо одного.

Она отметила, что такая модель может быть удобной для отдельных регионов, однако создаст дополнительные трудности для выпускников из прифронтовых и приграничных областей.

По ее словам, многим абитуриентам уже сейчас приходится добираться до пунктов тестирования под угрозой обстрелов, а распределение экзамена на несколько дней увеличит риски и расходы на проживание и транспорт.

Кроме того, проблемы возникнут и для украинских абитуриентов за рубежом, которым придется несколько раз ездить в экзаменационные центры.

"В условиях войны во время НМТ все испытывают неудобства. Разделение тестирования на несколько дней поставит детей из разных регионов в неравные условия. Поэтому этого делать не стоит", - подчеркнула она.

Что сказала о технических сбоях на НМТ

Лещик напомнила, что в случае проблем с компьютером, интернетом или электроэнергией в пунктах тестирования должны быть резервные рабочие места.

При этом время, потраченное на устранение неисправностей, не должно засчитываться участнику тестирования, а организаторы обязаны его компенсировать.

Комментируя резонансный случай с абитуриенткой из Винницы, омбудсмен высказала мнение, что проблема могла быть связана с ненадлежащими действиями работников временного экзаменационного центра.

Она посоветовала участникам НМТ в подобных ситуациях сразу подавать апелляцию и заявление на участие в дополнительной сессии.

Дискуссия вокруг НМТ-2027

Напомним, группа народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект о вступительной кампании 2027 года, который предусматривает сокращение количества обязательных предметов на НМТ и перевод математики в перечень дисциплин по выбору.

Впрочем, против таких изменений уже выступили министр образования и науки Оксен Лисовой, премьер-министр Юлия Свириденко и руководство Украинского центра оценивания качества образования. Они отмечают, что математика должна оставаться обязательной составляющей тестирования даже в условиях военного времени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НМТОбразование в Украине