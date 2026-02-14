RU

Общество Образование Деньги Изменения

Образование в элитных заведениях мира: как украинцам бесплатно попасть на обучение за границу

Украинские выпускники могут получить стипендии на обучение за рубежом (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине стартовал прием заявок на участие в программе Ukraine Global Scholars (UGS). Благотворительная организация помогает талантливым абитуриентам из малоимущих семей получить образование в лучших школах-пансионах и колледжах мира с полным покрытием всех расходов.

Главное:

  • Что покрывает стипендия: обучение, проживание и питание в зарубежных учебных заведениях.
  • Поддержка: финалисты получают полное сопровождение при подготовке и подаче документов в зарубежные заведения.
  • Ключевое условие: после получения диплома стипендиат обязан вернуться в Украину и работать на благо государства минимум 5 лет.
  • Дедлайн: заявки принимаются до 23:59 (по Киеву) 28 февраля 2026 года.

Как работает программа

Проект UGS ориентирован на поддержку молодежи, которая не имеет финансовой возможности оплатить обучение за рубежом самостоятельно. Организация не просто предоставляет средства, а выступает мостиком между украинским абитуриентом и элитными учебными заведениями.

Все участники, которые пройдут отбор в сообщество UGS 26, получат менторскую помощь, консультации по поступлению и подготовку к экзаменам.

Как подать заявку на участие

Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном сайте организации. Организаторы отмечают важность соблюдения сроков - система прекратит прием документов ровно в полночь 28 февраля.

"По условиям программы после завершения обучения все стипендиаты должны вернуться в Украину и работать здесь не менее пяти лет", - отмечают в МОН.

 

Читайте также о том, что недавно президент Владимир Зеленский принял решение в пять раз увеличить размеры президентских грантов для молодых ученых и докторов наук. Это должно поспособствовать развитию исследований в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Киеве могут создать городскую стипендию для школьников 5-11 классов за высокие результаты в учебе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Инициатор предлагает взять за пример программу, которая уже работает в Ирпенской громаде.

стипендииСтуденты