Засуджений за тероризм росіянин просить президента про помилування

Росіянин Олексій Седіков, засудженого в Україні за тероризм з-за того, що воював на боці бойовиків "ЛНР", написав прохання про помилування президенту Володимиру Зеленському. Про це Седиков розповів кореспондентці Громадского, передає РБК-Україна.

За його словами, нещодавно до нього з такою пропозицією прийшли співробітники Служби безпеки України.

"Де два тижні тому до мене прийшли працівники СБУ і запитали, чи я хочу на обмін, я сказав, що так і мені запропонували написати заяву на помилування. І десь тиждень тому я написав заяву. Тепер чекаю новин, більше нічого не знаю", - сказав він.

Седиков - лейтенант запасу збройних сил РФ, в 2016 році він почав воювати на боці бойовиків так званої "ЛНР". В липні 2016 року Седикова затримали українські військові, а через рік його було засуджено до 11 років в'язниці за звинуваченням у терористичній діяльності. Він відбуває покарання у Бучанській колонії в Київській області.

Ув'язнений був серед 22 росіян, які в 2018 році звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на батьківщину.

Нагадаємо, раніше адвокат Валентин Рибін, заявив, що Україна готує до обміну чотирьох утримуваних росіян. Він додав, що в списку на обмін є й інші особи, але їх прізвища не назвав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Тристоронньої зустрічі контактної групи (ТКГ) з представниками Росії була досягнута домовленість про початок правового очищення осіб. Проте пізніше Росія заблокувала цю ініціативу.

