Єврокомісія опублікувала звіт про виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС

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В Єврокомісії наголосили, що підготовка до виборів не має впливати на процес реформ

У п'ятницю, 9 листопада, єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган передав прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману звіт про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

Єврокомісар бачить прогрес у реформах децентралізації, охорони здоров'я, держуправління та освіти.

"Усі завжди критикують сфери, де є недоліки, і такі сфери є. Але якщо йдеться про охорону здоров'я, децентралізацію, реформу державного управління, освіти, то було досягнуто значного прогресу", - заявив Ган.

Крім того, у звіті також вказують на проведення реформ, які єврокомісар назвав особливо складними: пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та освіти. А реформи держуправління та децентралізації, за його словами, "продовжують стабільно впроваджуватися".

У звіті Єврокомісії наголосили, що підготовка до президентських та парламентських виборів не має вплинути на процес реформ.

"Істотно важливо ... , щоб українська влада зберегла та посилила темп реформ, включно з боротьбою проти корупції, перед президентськими та парламентськими виборами", - йдеться у звіті.

Зазначається, що в боротьбі з корупцією та в судовій реформі Єврокомісія теж побачила прогрес, але вважає його повільним.

"Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціювало 644 провадження щодо корупції на вищому рівні. Однак частка вироків у цих справах залишається дуже низькою, на рівні 21 справи, тоді як гігантська більшість справ заблокована в судах загальної юрисдикції в Україні. Досі жодного високопосадовця не було засуджено за корупцію", - зазначено в документі.

Економічна ситуація в Україні, на думку Єврокомісії, залишається "стабільною, але крихкою" через значні виплати за державними боргами, які чекають на Україну найближчими роками.

"Продовження реформ в економіці та правосудді подадуть потужний сигнал не лише громадянам, але й внутрішнім та міжнародним інвесторам і допоможуть підтримати створення робочих місць в Україні", - підсумував єврокомісар Ган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія та Програма розвитку ООН виділили 50 млн євро на підтримку Донбасу. Відповідну угоду у Києві підписали європейський комісар з Європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган та координатор системи ООН, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані.