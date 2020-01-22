Засуджено учасницю проведення "референдуму" зі створення "ДНР"

У Донецькій області засуджено ще одну прихильницю "руської весни", яка у 2014 році брала участь у проведенні незаконного референдуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Зазначається, що Великоновосілківський районний суд визнав місцеву мешканку винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто в умисних діях, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.



Суд встановив, що жінка, підтримуючи зміни територіальної цілісності України, у травні 2014 року умисно, за попередньою змовою з іншими прихильниками так званої "руської весни", надала добровільну згоду на участь у роботі "дільничної виборчої комісії" з проведення у смт. Велика Новосілка "загального обласного референдуму" про створення "самостійної держави "ДНР".



Займаючи посаду члена вказаної комісії, розташованої у приміщенні районного культурно-оздоровчого комплексу, зловмисниця формувала списки громадян, перевіряла реєстрацію місць проживання, видавала бюлетені, а по завершенню голосування брала участь у підрахунку голосів та передачі бюлетенів і протоколу з результатами "волевиявлення" громадян озброєним бойовикам.



За скоєне кримінальне правопорушення жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.

Раніше прокуратура Донецької області повідомила про підозру трьом депутатам міських районних рад Донецької області у сприянні в організації незаконного референдуму в травні 2014 року про незалежність терористичних організацій "ЛДНР".

Також повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишньої співробітниці так званого "верховного суду ДНР".