Депутатам в Донецькій області оголосили про підозру у справі псевдореферендуму 2014 року

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ підозрює трьох депутатів у сприянні в організації незаконного референдуму в травні 2014 року про незалежність терористичних організацій "ЛДНР"

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру трьом депутатам міських районних рад Донецької області у сприянні в організації незаконного референдуму в травні 2014 року про незалежність терористичних організацій "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як встановили оперативники спецслужби, у квітні 2014 року депутат Лиманської міської ради добровільно сприяла організації та проведенню незаконного голосування.

"Вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу ділянки, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти", - йдеться в повідомленні.

Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради.

"Він добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум в селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле", - йдеться в повідомленні.

Таким же чином діяла і депутат Миронівського селищної ради.

"Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала жителів Донбасу до участі в псевдоголосуванні та сприяла його проведенню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі підозрюють чиновників у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі військова контррозвідка викрила колишнього військовослужбовця Національної гвардії України, яка сприяла діяльності бойовиків терористичної організації "ДНР". Екс-військовослужбовиця була завербована представниками так званого "МДБ ДНР".

Також повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишньої співробітниці так званого "верховного суду ДНР". Спільницю бойовиків відповідала за виконання вироків українським полоненим. Після 3 років роботи на бойовиків жінка разом з чоловіком переїхали в Київ.