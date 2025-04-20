ОСУВ "Хортица" о "пасхальном перемирии": реагируем только на атаки РФ

С вечера 19 апреля Россия объявила "пасхальное перемирие". Сейчас украинские военные проводят оборонительную операцию и реагируют исключительно на атаки российской армии.
Об этом сказал в комментарии РБК-Украина спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин.
"Мы проводим оборонительную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое воздействие на наши позиции", - сказал Волошин.
Он отметил, что украинская армия будет отвечать на действия россиян, если они нарушат объявленное ими же "перемирие".
"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", - пояснил военный.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно будет действовать 30 часов - с 18:00 вчерашнего дня и до 00:00 21 апреля.
Согласно вечернему отчету Генерального штаба ВСУ, количество боев на фронте за сутки увеличилось с 59 (в 16:00) до 107 (в 22:00). Наиболее активными направлениями были Покровское и Курское.
Также мы писали, что ночью президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Путин действительно приказал снизить количество ударов. В частности, боевых действий и убийств стало меньше. Однако слова о перемирии не касаются Курской и Белгородской областей. Там боевые действия продолжаются.
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