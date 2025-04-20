ОСУВ "Хортица" о "пасхальном перемирии": реагируем только на атаки РФ

"Мы проводим оборонительную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое воздействие на наши позиции", - сказал Волошин.

Он отметил, что украинская армия будет отвечать на действия россиян, если они нарушат объявленное ими же "перемирие".

"Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", - пояснил военный.