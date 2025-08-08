ОСГВ "Хортица" получило новое название: что изменилось

ОСГВ "Хортица"

Заметим, что группировка была образована весной 2022 года во время отражения полномасштабной агрессии со стороны РФ. Она сформирована на базе Командования объединенных сил.

"Хортица", а отныне "Днепр" отвечает за Восточное оперативное направление: это территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая ключевые участки фронта - Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления.

Представители группировки регулярно сообщают о попытках врага продвинуться или закрепиться на оборонительных рубежах Сил обороны Украины.

Российские попытки операционной лжи, например заявления о взятии под контроль Часового Яра, не соответствуют реальным боевым действиям. В "Хортице" назвали это манипуляцией, а ситуация на месте оставалась стабильной.

Больше об обороне одного из ключевых городов Донецкой области - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".