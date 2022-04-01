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ЗСУ знищили російської військової техніки на 10 млрд доларів

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 15:24
ЗСУ знищили російської військової техніки на 10 млрд доларів Фото: Україна знищує російську техніку на мільярди доларів (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

З початку війни Росії проти України російська сторона втратила військової техніки більш ніж на 10 млрд доларів. Найдорожчою втратою став десантний корабель "Саратов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони.

"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, яку ворог вже втратив на суму понад 10 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, представлено топ-7 найдорожчої російської техніки, яку знищує українська армія:

  • Великий десантний корабель "Саратов" - понад 100 млн доларів
  • ОТРК Іскандер-М - до 100 млн доларів
  • Літак СУ-35С - до 65 млн доларів
  • Літак Іл-76 - до 27 млн доларів
  • Вертоліт Ка-52 - 16 млн доларів
  • ЗРК "Панцир С-1" - до 15 млн доларів
  • Танк Т-90-до 3 млн доларів

Нагадаємо, за даними української сторони, з початку війни Росія втратила 17 700 військових убитими і більше 140 літаків.

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