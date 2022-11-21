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На острове Ява произошло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых

Фото: на индонезийском острове Ява произошло мощное землетрясение (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По меньшей мере 162 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на Западной Яве, которое произошло сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сотни людей пострадали, более 13 тысяч жителей острова были вынуждены покинуть свои дома, почти 2400 домов разрушены в результате землетрясения. По данным Национального агентства по устранению последствий стихийных бедствий, многие оказались под завалами. В районе исчезло электричество, из-за чего нарушилась связь.

"Усилия по эвакуации людей в некоторых местах осложняются оползнями. Подготовлена тяжелая техника, чтобы завтра эвакуировать еще погребенные деревни", - отметил окружной чиновник из Чианжура Герман Сугерман.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в регионе Чианжур в провинции Западная Ява на глубине 6,2 мили. Всего в стране через два часа после землетрясения было зафиксировано 25 повторных толчков.

Сегодня ночью у греческого острова Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Эпицентр находился в районе города Новоднестровска на глубине 4 км. А в начале месяца толчки от землетрясения в Румынии слышны были в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины, а также на территории Молдовы.

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