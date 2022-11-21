На острове Ява произошло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых

Сотни людей пострадали, более 13 тысяч жителей острова были вынуждены покинуть свои дома, почти 2400 домов разрушены в результате землетрясения. По данным Национального агентства по устранению последствий стихийных бедствий, многие оказались под завалами. В районе исчезло электричество, из-за чего нарушилась связь.

"Усилия по эвакуации людей в некоторых местах осложняются оползнями. Подготовлена тяжелая техника, чтобы завтра эвакуировать еще погребенные деревни", - отметил окружной чиновник из Чианжура Герман Сугерман.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в регионе Чианжур в провинции Западная Ява на глубине 6,2 мили. Всего в стране через два часа после землетрясения было зафиксировано 25 повторных толчков.