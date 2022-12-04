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На острове Ява активизировался самый высокий вулкан Индонезии: началась эвакуация

Фото: на острове Ява пробудился вулкан Семеру, началась эвакуация (twitter.com/ElderScroll)
Автор: Наталья Юрченко

Вулкан Семеру на острове Ява активизировался утром 4 декабря и выбросил в воздух столб пепла. Спасатели приступили к эвакуации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство по противодействию стихийным явлениям (BNPB) повысило уровень опасности до максимального из-за активизации вулкана, который является самым высоким в Индонезии.

В результате извержения шлейф вулканического пепла растянулся на 15 километров. По словам местных жителей, идет дождь из вулканического пепла, поэтому видимость ограничена.

Власти острова призвали население не приближаться к вулкану, а также приступили к эвакуации жителей ближайших сел в радиусе 8 километров. Известно, что эвакуировали более 90 человек.

Специалисты сообщают, что вулкан пробудился после серии землетрясений на западе острова. В ближайшее время ситуация может усугубиться.

Следует отметить, что предыдущее крупное извержение Семеру произошло ровно год назад, 4 декабря, тогда погибли более 50 человек.

Напомним, в конце ноября в США началось извержение активнейшего вулкана в мире.

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Индонезияэвакуация