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В США началось извержение самого активного действующего вулкана в мире: видео

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Вашингтон, Понедельник 28 ноября 2022 19:56
В США началось извержение самого активного действующего вулкана в мире: видео Фото: в США началось извержение самого активного действующего вулкана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Гаваях сегодня, 28 ноября, началось извержение самого активного вулкана в мире – Мауна-Лоа, активность которого последний раз фиксировалась в 1984 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В управлении туризма Гавайев утверждают, что извержение не угрожает населенным пунктам или авиарейсам на остров. Однако в Национальной метеорологической службе людям с респираторными заболеваниями посоветовали оставаться дома.

Выпадение горячего пепла может повредить транспортные средства, здания и растения, загрязнить источники воды, нарушить работу канализационных и электрических систем, а также раздразнить глаза и легкие жителей острова.

Пока потоки лавы сдерживаются в районе вершины Мауна-Лоа, поэтому не угрожают населенным пунктам, расположенным на склоне.

Ранее мы писали, что всего в 25 км от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана после нескольких дней роста активности землетрясений в этом районе.

Напомним, недавно на острове Кюсю, который находится на западе Японии, произошло извержение вулкана Сакурадзима.

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