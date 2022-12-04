На острові Ява активізувався найвищий вулкан Індонезії: розпочалася евакуація

Агенство з протидії стихійним явищем (BNPB) підвищило рівень небезпеки до максимального через активізацію вулкана, який є найвищим в Індонезії.

Внаслідок виверження шлейф вулканічного попелу розтягнувся на 15 кілометрів. За словами місцевих жителів, йде дощ з вулканічного попелу, тому видимість дуже обмежена.

Влада острова закликала населення не наближатися до вулкана, а також розпочала евакуацію жителів найближчих сіл в радіусі 8 кілометрів. Відомо, що евакуювали понад 90 осіб.

Фахівці повідомляють, що вулкан проснувся після серії землетрусів на заході острова. Найближчим часом ситуація може погіршитися.

Варто зазначити, що попереднє велике виверження Семеру відбулося рівно рік тому, 4 грудня, тоді загинуло понад 50 людей.

Нагадаємо, наприкінці листопада у США почалося виверження найактивнішого вулкана у світі.

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