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На острові Ява активізувався найвищий вулкан Індонезії: розпочалася евакуація

Фото: на острові Ява проснувся вулкан Семеру, розпочалася евакуація (twitter.com/ElderScroll)
Автор: Наталія Юрченко

Вулкан Семеру на острові Ява активізувався зранку 4 грудня і викинув у повітря стовп попелу. Рятувальники розпочали евакуацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенство з протидії стихійним явищем (BNPB) підвищило рівень небезпеки до максимального через активізацію вулкана, який є найвищим в Індонезії.

Внаслідок виверження шлейф вулканічного попелу розтягнувся на 15 кілометрів. За словами місцевих жителів, йде дощ з вулканічного попелу, тому видимість дуже обмежена.

Влада острова закликала населення не наближатися до вулкана, а також розпочала евакуацію жителів найближчих сіл в радіусі 8 кілометрів. Відомо, що евакуювали понад 90 осіб.

Фахівці повідомляють, що вулкан проснувся після серії землетрусів на заході острова. Найближчим часом ситуація може погіршитися.

Варто зазначити, що попереднє велике виверження Семеру відбулося рівно рік тому, 4 грудня, тоді загинуло понад 50 людей.

Нагадаємо, наприкінці листопада у США почалося виверження найактивнішого вулкана у світі.

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Индонезияевакуація