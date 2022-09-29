Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим датским коллегой Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.
Главы Минобороны пообщались по телефону 28 сентября.
"Министр Остин предложил свою полную поддержку Дании, поскольку она начинает расследование взрывов. США по-прежнему привержены безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику Дании", - указали в Пентагоне.
Руководители американского и датского оборонных ведомств также договорились совместно работать параллельно с тем, как будет развиваться ситуация.
Напомним, 27 сентября стало известно отрех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В США заявили, что не причастны к этим инцидентам.
В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.