Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

Фото: Остин предложил Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках" (Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим датским коллегой Мортеном Бедсковым предложил помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.