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Остин до сих пор находится в больнице, дата выписки еще не известна, - Пентагон

Суббота 13 января 2024 21:46
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Остин до сих пор находится в больнице, дата выписки еще не известна, - Пентагон Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему находится больнице. Однако пока не известна конкретная дата его выписки.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Он находится на связи со своими старшими сотрудниками, имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны по всему миру", - заявил он.

Гопитализация Остина

70-летний Остин по-прежнему находится в больнице, где лечится от осложнений после операции по удалению рака простаты. То, что он не сообщил о своей госпитализации, подверглось резкой критике со стороны членов обеих политических партий, и некоторые призывали его уйти в отставку.

Остин был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида 22 декабря и перенес операцию по лечению рака, который был обнаружен ранее в декабре во время планового обследования.

Через неделю у него развилась инфекция, и 1 января он был доставлен в реанимацию. Байдену и высокопоставленным чиновникам администрации сообщили о госпитализации Остина только 4 января, а Остин держал диагноз рака в секрете до вторника.

Подробнее о заболевании Остина - в материале РБК-Украина.

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