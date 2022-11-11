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Окончательно сбежали из Херсона? В РФ заявили о завершении переброски войск на левый берег

Фото: в РФ заявили о завершении переброски войск на левый берег (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Министерстве обороны России заявили о завершении переброски войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Он добавил, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не осталась. Все российские военные переправились на левый берег Днепра.

Конашенков заявил, что соединения и воинские части вооруженных сил РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Он добавил, что при переброске войск РФ не потерпела потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Также, по его словам, людям, которые хотели покинуть правый берег Херсонской области, была оказано помощь.

Напомним, что 9 ноября Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

При этом вчера начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что россияне все еще остаются на правом берегу Днепра.

Также сообщалось, что россияне при отступлении пытаются максимально повредить линии электропередач, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области. К тому же, министр обороны Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделю, чтобы вывести свои воинские части из Херсона.

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