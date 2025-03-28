Окончательное мирное соглашение между Украиной и РФ должно учитывать санкции, - Рубио

"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, которые имеют санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал Рубио.

По его словам, о готовности к заключению мирного соглашения будет известно, "когда придет время подписывать", если "будет сопротивление с одной или другой стороны", но "мы еще не на этом этапе".

Госсекретарь США считает, что на текущем этапе "нужно достичь большего прогресса на техническом уровне".

"Я хочу посидеть и поговорить с нашей командой, когда она вернется из Саудовской Аравии, и лучше понять, как прошли эти переговоры. Кстати, мы еще дважды встречались с украинцами, поэтому мы хотим получить ту перспективу, с которой мы встречались с ними в воскресенье и еще раз во вторник, и с россиянами в понедельник. Поэтому мне нужно услышать от них немного больше о том, как это прошло, а потом мы представим это президенту и определимся с дальнейшими шагами", - отметил Рубио.