Окончательное мирное соглашение между Украиной и РФ должно учитывать санкции, - Рубио

В рамках окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией должны учитываться введенные санкции. В то же время пока не понятно, когда оно может быть заключено.
Как сообщает РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время общения с журналистами.
"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не означает, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, которые имеют санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал Рубио.
По его словам, о готовности к заключению мирного соглашения будет известно, "когда придет время подписывать", если "будет сопротивление с одной или другой стороны", но "мы еще не на этом этапе".
Госсекретарь США считает, что на текущем этапе "нужно достичь большего прогресса на техническом уровне".
"Я хочу посидеть и поговорить с нашей командой, когда она вернется из Саудовской Аравии, и лучше понять, как прошли эти переговоры. Кстати, мы еще дважды встречались с украинцами, поэтому мы хотим получить ту перспективу, с которой мы встречались с ними в воскресенье и еще раз во вторник, и с россиянами в понедельник. Поэтому мне нужно услышать от них немного больше о том, как это прошло, а потом мы представим это президенту и определимся с дальнейшими шагами", - отметил Рубио.
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины, который был достигнут во время переговоров в Саудовской Аравии.
Такое заявление прозвучало по итогам серии встреч в Эр-Рияде между делегациями Украины и США, а также России и Штатов. Там стороны проводили отдельные технические переговоры о возможности прекращения огня.
После переговоров стало известно, что Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и "энергетическое перемирие" с РФ.
Москва заявила, что российская сторона согласилась только на идею "энергетического перемирия". В случае с перемирием на море страна-агрессор стала требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.
В свою очередь Трамп отметил, что США рассматривают условия РФ по соглашению о перемирии с Украиной в Черном море, и среди них - частичное снятие санкционных ограничений.
А министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против РФ, чтобы принудить ее к мирным переговорам.
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