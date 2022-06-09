Не залишаться без відповіді. У Зеленського відреагували на спроби анексії регіонів України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, союзники України мають створити такі умови, за яких Кремль розумітиме ціну кожної дії, яка суперечить суверенітету української держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області до початку осені.

Також ми писали, що окупаційна влада в Мелітополі розпочала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації.

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