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Не залишаться без відповіді. У Зеленського відреагували на спроби анексії регіонів України

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Київ, Четвер 09 червня 2022 17:55
Не залишаться без відповіді. У Зеленського відреагували на спроби анексії регіонів України Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Усі спроби Росії анексувати окуповані регіони України повинні мати серйозні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо Росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь", - заявив Подоляк.

За його словами, союзники України мають створити такі умови, за яких Кремль розумітиме ціну кожної дії, яка суперечить суверенітету української держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області до початку осені.

Також ми писали, що окупаційна влада в Мелітополі розпочала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації.

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