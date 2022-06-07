Окупанти в Мелітополі почали підготовку "референдуму"

Окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фейкового "мера" Мелітополя Галини Данильченко.

"Ми в свою чергу дуже вдячні Російській Федерації за ту допомогу і підтримку, яку нам надають. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму", - зазначила вона.

За її словами, сьогодні окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує "референдум" про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

Напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські сили деокупують місто в найближчі тижні або місяці.

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