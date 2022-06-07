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Окупанти в Мелітополі почали підготовку "референдуму"

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Мелітополь, Вівторок 07 червня 2022 22:03
Окупанти в Мелітополі почали підготовку "референдуму" Фото: фейковий "мер" Мелітополя Галина Данильченко (facebook_com_константин_золотаревський)
Автор: Сергей Новиков

Окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку так званого "референдуму" про приєднання до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фейкового "мера" Мелітополя Галини Данильченко.

За її словами, сьогодні окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

"Ми в свою чергу дуже вдячні Російській Федерації за ту допомогу і підтримку, яку нам надають. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує "референдум" про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

Напередодні міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські сили деокупують місто в найближчі тижні або місяці.

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Мелітополь Референдум Війна Росії проти України
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