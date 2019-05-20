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Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 13:23
Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети
Фото: громадські туалети (pixabay)

Норма стосується магазинів площею понад 2500 кв. м

У великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року громадські туалети будуть обов’язковими. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

За його даним, ця норма міститься у нових змінах у Державних будівельних "Підприємства торгівлі".

Це означає, що в усіх нових і реконструйованих великих супермаркетах, гіпермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і вище та універсальним асортиментом товарів мають бути обов’язково громадські туалети. Розрахунок - 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт.

Згідно з новими нормами, Туалетні кімнати мають бути роздільними для чоловіків та жінок та обов’язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.

Парцхаладзе нагадав, що зараз проектувальники зобов’язані передбачати громадські вбиральні для відвідувачів лише у непродовольчих торговельних центрах. Це ТЦ і ТРЦ, універмаги, великі магазини одягу, взуття, дитячих товарів, наприклад, іграшок.

Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети

Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Відзначимо, що нові будівельні норми, передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.

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