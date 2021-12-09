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WhatsApp запустить криптовалютні перекази

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Четвер 09 грудня 2021 15:58
WhatsApp запустить криптовалютні перекази Фото: WhatsApp запустить кріптовалютние перекази (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У месенджері WhatsApp з'явиться кріптовалютний гаманець. Таким чином, в месенджері можна буде проводити транзакції з криптовалюта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

За даними видання, скористатися перекладами вже можуть обмежене коло жителів Сполучених Штатів. Це стало можливо завдяки інтеграції кріптокгаманця Novi.

Надіслати токен можна буде прямо під час листування, для цього необхідно натиснути на "плюс" і вибрати "платіж" в меню, що з'явилося.

Novi не буде брати комісію за перекази, а також не буде встановлювати ліміти на частоту кріптовалютних переказів. При цьому платежі будуть відбуватися миттєво.

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