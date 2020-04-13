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Зупинка великих підприємств призведе до колапсу в економіці, - експерт

Новини » Промисловість     13.04.2020 - 15:17
Зупинка великих підприємств призведе до колапсу в економіці, - експерт
Фото: Борис Кушнирук (dengi.ua)

Зупинка великих промислових підприємств може призвести до їх втрати, адже запустити їх знову буде майже неможливо

В жодному разі не можна допустити зупинки великих підприємств через карантин, бо це призведе до колапсу в економіці. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

"Люди не усвідомлюють наслідків, коли вони хочуть зупинити всі середні та великі підприємства, які фактично забезпечують і бюджети місцеві, і державний бюджет, і зарплати людей. Очевидно, що після того почнеться ланцюгова реакція колапсу по всій економіці. В жодному разі не можна допустити зупинки цих підприємств", - сказав Кушнірук.

Він також наголосив, зупинка великих промислових підприємств може призвести до їх втрати, адже запустити їх знову буде майже неможливо.

"Якщо зупиняться ці підприємства, ми потім просто не зможемо відновити економіку. Тому що по ланцюгу виявиться, що у нас всі боржники, а відновлювати вже буде в деяких випадках нічого", - зазначив Кушнірук.

На думку експерта, керівництво цих підприємств здатне забезпечити захист своїх працівників під час роботи на достатньому рівні, і зупиняти їх на період карантину нема потреби.

"Ці підприємства цілком спроможні забезпечити контроль саме епідеміологічної ситуації в себе на підприємствах, і значно краще, ніж це можуть зробити наші державні чиновники", - вважає Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що у нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

Своєю чергою директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін вважає, що головним завданням уряду в нинішніх кризових умовах є збереження робочих місць і стимулювання створення нових, для чого необхідно підтримати бізнес.

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