Остановка крупных предприятий приведет к коллапсу в экономике, - эксперт

Фото: Борис Кушнирук (dengi.ua)

Остановка крупных промышленных предприятий может привести к их потере, ведь запустить их снова будет почти невозможно

Ни в коем случае нельзя допустить остановки крупных предприятий из-за карантина, потому что это приведет к коллапсу в экономике. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

"Люди не осознают последствий, когда они хотят остановить все средние и крупные предприятия, которые фактически обеспечивают и местные бюджеты и государственный бюджет, и зарплаты людей. Очевидно, что после того начнется цепная реакция коллапса по всей экономике. Ни в коем случае нельзя допустить остановки этих предприятий", - сказал Кушнирук.

Он также подчеркнул, остановка крупных промышленных предприятий может привести к их потере, ведь запустить их вновь будет почти невозможно.

"Если остановятся эти предприятия, мы потом просто не сможем восстановить экономику. Потому что по цепи окажется, что у нас все должники, а восстанавливать уже будет в некоторых случаях ничего", - отметил Кушнирук.

По мнению эксперта, руководство этих предприятий способно обеспечить защиту своих работников во время работы на достаточном уровне, и останавливать их на период карантина нет необходимости.

"Эти предприятия вполне способны обеспечить контроль именно эпидемиологической ситуации у себя на предприятиях, и значительно лучше, чем это могут сделать наши государственные чиновники", - считает Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

В свою очередь директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что главной задачей правительства в нынешних кризисных условиях является сохранение рабочих мест и стимулирование создания новых, для чего необходимо поддержать бизнес.