Зупинка великих підприємств через карантин призведе до економічної катастрофи, - експерт

Наміри влади через карантин зупинити великі підприємства призведе до соціально-економічної катастрофи в країні. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Наша влада увійшла в раж карантинно-обмежувальних заходів і вирішила не зупинятись. З різних джерел надходить інформація, що уряд розглядає можливість зупинки діяльності більшості середніх та великих підприємств. А це вже прямий шлях до соціально-економічної катастрофи всієї країни", - написав Кушнірук.

Експерт наголошує, переважна частина великих та середніх підприємств є не тільки головними платниками податків для державного бюджету, вони є містоутворюючими для місцевих громад, і їх зупинка порушить економічне життя таких міст. На його думку, це матиме негативні наслідки не лише для економіки, а й для соціальної стабільності в містах.

На його думку, зупинка великих металургійних підприємств в умовах обвалу зовнішніх ринків призведе до катастрофічних втрат їх доходів і позицій на ринках збуту. Своєю чергою держава внаслідок цього недоотримає значні суми коштів від податків, а приток валюти суттєво зменшиться.

"Про прибутки ці підприємства можуть забути. А значить і уряд про надходження до державного бюджету від податку на прибуток. Крім того, такі підприємства є важливими з точки зору надходжень валютного виторгу в країну. В умовах стрімкого скорочення переказів іноземної валюти від наших заробітчан ми отримаємо ще і значне падіння експортного виторгу. Відповідно виникатиме ще більший тиск на курс гривні", - написав Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на час дії карантину в країні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу - експортоорієнтовані галузі економіки.

На думку народного депутата від партії "Голос" Лесі Василенко, тимчасове звільнення бізнесу від плати за землю господарюючими суб'єктами до 30 квітня 2020 року, що передбачено законом про зміни до Податкового кодексу, є мінімумом, який можна зробити для допомоги підприємцям в нинішніх кризових умовах.