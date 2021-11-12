Зупинить "Північний потік-2". У Конгресі США ухвалили поправку до оборонного бюджету

Палата представників США включила в оборонний бюджет поправку проти газопроводу "Північний потік-2". Документ також має підтримати Сенат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.
Зеленський подякував нижній палаті Конгресу й висловив сподівання, що внесену поправку також підтримає Сенат.
"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік – 2", - відзначив президент.
Додамо, що після ухвалення поправки Сенатом - документ також має отримати підпис президента США Джо Байден.